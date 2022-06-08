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بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 3.9 مليون لاجئ

الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:49 ص
بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 3.9 مليون لاجئ لاجئين
كتبت: هناء أبو العز

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ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد استقبلت 3 ملايين و900 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
 
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 22 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس /الثلاثاء/، مقابل 20 ألفا و300 لاجئ في اليوم السابق عليه.
 
يذكر أن بولندا كانت قد مررت - في شهر مارس الماضي - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.
 

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لاجئين

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