بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 3.9 مليون لاجئ

كتبت: هناء أبو العز

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد استقبلت 3 ملايين و900 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 22 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس /الثلاثاء/، مقابل 20 ألفا و300 لاجئ في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت - في شهر مارس الماضي - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.