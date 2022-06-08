بعد المؤبد والمشدد.. أرقام مرتبطة بمحاكمة متهمى خلية اللجان النوعية بحلوان

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسام فتحي وطارق درة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.

وتوجد أرقام مرتبطة بهذه الدعوى منها ...

1 ـ الرقم "22"، ويشير لعدد المتهمين في الدعوى.

2 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد.

3 ـ الرقم "1"، ويشير للمتهم الصادر بحقه حكما بالمشدد 15 سنة.

4 ـ الرقم "10"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهما حكما بالمشدد 10 سنوات.

5 ـ الرقم "3"، مكرر ويشير لعدد المتهمين الحدث في القضية والصادر بحقهم حكما بالسجن 5 سنوات.

6 ـ الرقم "5"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالبراءة.

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.