بتحلم بـ"الطب".. "ملك" حصلت على الدرجة النهائية فى الإعدادية بالمنيا.. فيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من منزل الطالبة ملك أحمد حسين، الحاصلة على الدرجة النهائية فى الشهادة الإعدادية فى المنيا، والتى جرى اعتمادها اليوم وحصولها على مجموع 280 درجة من مجموع 280.

قالت ملك، إن والدى ووالدتى طبيبان واجتهدا معى وجعلانى أتفوق وأكون من الأوائل، ولفتت إلى أنهما كانا يوفران لى كل شىء والأجواء المناسبة، وهما المثل الأعلى بالنسبة لى.

وأضافت، كنت متوقعة أن أكون من الأوائل على مستوى المحافظة وإحدى زميلاتى أبلغتنى بظهور النتيجة وفرحت جدا بالتفوق حتى تسعد أسرتى، وعن أمنيتى فى الجامعة أتمنى أن تتغير وجهتى عن كلية الطب لكن أكيد سأكون امتدادا طبيعيا لأسرتى فى الطب.

يأتى ذلك بعد أن أعتمد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.