اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ويؤكد: التعليم أفضل من الفلوس

والد الأولى على البحيرة فى الشهادة الإعدادية: كنت بتعمد ترك المنزل لتتفرغ للمذاكرة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:26 م
والد الأولى على البحيرة فى الشهادة الإعدادية: كنت بتعمد ترك المنزل لتتفرغ للمذاكرة الطالبة آية وسط أسرتها
فريق المحافظات

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عبر والد الطالبة أية رمضان محمود محمد عباس الحاصلة على المركز الأول علي الشهادة الإعدادية من قرية خنيزة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة عن سعادته البالغة، بعد أن علم بوجود اسم ابنته بين الأوائل علي مستوى المحافظة  فور  إعلان مديرية التربية والتعليم ب محافظة البحيرة، لأسماء أوائل الشهادة الإعدادية عبر صفحتها على فيسبوك موكدا أنه كان يعمل بحقلة متعمدا عدم التواجد بالمنزل وقتها لعدم تشكيل أى ضغط على ابنته مؤكدا علمه بأنها ستكون بين الطلبة الأوائل.

وأكد والد الطالبة آية أنه أصر أن يعلم بناته أفضل تعليم حيث إن إبنته الكبرى طالبة بطب أسنان الإسكندرية مؤكدا أن التعليم أفضل من النقود مؤكدا أن التعليم هو رأس مال الفرد وأن من يترك لابنائه أنه قام بتعليمهم أفضل تعليم أفضل ممن يترك لهم مال مؤكدا أنه كان يتلقى كل الدعم لإبنته من أخيه رجل الأعمال ، وقال الوالد ان البهجة والزغاريد ملأت المنزل وتوفد المهنئون من أهل القرية وغمرت السعادة قلوب أسرته عقب قراءة اسم ابنته بين أسماء الطلاب الأوائل  

وكانت  الطالبة أية قد أشارت أشارت أية ان إجتهادها الدائم وتنظيم الوقت والمتابعة المستمرة والدعم القوى من ابويها هم السبب الرئيسي لحصولها علي المركز الاول علي مستوي محافظة البحيرة مشيرة إلى أنها قامت بتنظيم وقتها عي نحو 45 دقيقة للمذاكرة و15 دقيقة للراحة مشيرة أن والدها كان يساعدها فى المذاكرة  

كما كانت الطالبة أية قد  اشارت علي رغبتها لدخول الثانوية العامة شعبة الرياضة للالتحاق بهندسة البترول او هندسة الديكور فيما بعد كما اكدت علي الاحترام الكامل الذى يقدمه والدها للمجال التي ترغب لإلتحقاق به

أشار والد آية إلى أن مدير مديرية التربية والتعليم قام بالتواصل معه وتهنئته ودعا ابنته للتكريم في مقر المديرية  كما تواصل معه مكتب محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة وقام بتوجيه التهنة إليه كذلك .

الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية (1)
الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية (1)

 

الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية (2)
الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية 

 

 

الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية (3)
الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية 

 

الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية (4)
الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية

 

الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية (5)
الأولى على البحيرة فى الشعادة الإعدادية 

 

الطالبة أية (1)
الطالبة أية 

 

 

الطالبة أية (2)
الطالبة أية 

 

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها (1)
الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها 

 

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها (2)

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها 

 

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها (3)
الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها

 

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها (4)

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها 

 

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها (5)

الطالبة اية رمضان عباس وسط أسرتها

 

 


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