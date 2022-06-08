اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

انطلاق مشاورات "الآلية الثلاثية" للحوار فى السودان وسط غياب "قوى التغيير"

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:07 ص
انطلاق مشاورات "الآلية الثلاثية" للحوار فى السودان وسط غياب "قوى التغيير" رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلق في الخرطوم، حوار "الآلية الثلاثية" المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"الإيقاد"، الأربعاء، بهدف حل الأزمة السياسية في السودان، وسط دعم دولي تقوده الولايات المتحدة والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، مع تعهد رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان بتنفيذ مخرجات الحوار.
 
وبحسب موقع الشرق بلومبرج، بدأ الحوار باجتماع تحضيري يضم الأطراف المشاركة التي تضم الجبهة الثورية بتنظيماتها المختلفة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، وتحالف الحرية والتغيير (الميثاق الوطني)، وأحزاب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي والإصلاح الآن، بجانب قوى الحراك الوطني التي يتزعمها التجاني السيسي.
 
ويتغيب عن الاجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) المبعدة عن الحكم بقرارات 25 أكتوبر، مرجعة السبب إلى عدم تنفيذ إجراءات تهيئة المناخ السياسي بإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين. كما امتنعت لجان المقاومة عن المشاركة بدعوى رفض أي تفاوض مع المكون العسكري.
 
وفي وقت سابق، قال رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس، إنه سيتم تقديم الدعوة للجميع، معبراً عن تقديره مبررات الرافضين للمشاركة في الاجتماعات المباشرة.

الآلية الثلاثية

السودان

المجلس المركزي

الامم المتحدة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة