انطلاق مشاورات "الآلية الثلاثية" للحوار فى السودان وسط غياب "قوى التغيير"

وكالات

انطلق في الخرطوم، حوار "الآلية الثلاثية" المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"الإيقاد"، الأربعاء، بهدف حل الأزمة السياسية في السودان، وسط دعم دولي تقوده الولايات المتحدة والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، مع تعهد رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان بتنفيذ مخرجات الحوار.

وبحسب موقع الشرق بلومبرج، بدأ الحوار باجتماع تحضيري يضم الأطراف المشاركة التي تضم الجبهة الثورية بتنظيماتها المختلفة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، وتحالف الحرية والتغيير (الميثاق الوطني)، وأحزاب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي والإصلاح الآن، بجانب قوى الحراك الوطني التي يتزعمها التجاني السيسي.

ويتغيب عن الاجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) المبعدة عن الحكم بقرارات 25 أكتوبر، مرجعة السبب إلى عدم تنفيذ إجراءات تهيئة المناخ السياسي بإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين. كما امتنعت لجان المقاومة عن المشاركة بدعوى رفض أي تفاوض مع المكون العسكري.

وفي وقت سابق، قال رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس، إنه سيتم تقديم الدعوة للجميع، معبراً عن تقديره مبررات الرافضين للمشاركة في الاجتماعات المباشرة.