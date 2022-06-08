اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:56 م
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الولاة الجدد بتونس يؤدون اليمين الدستورية أمام قيس سعيد

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:00 م
الولاة الجدد بتونس يؤدون اليمين الدستورية أمام قيس سعيد قيس سعيد رئيس تونس
كتب محمد جمال

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أشرف الرئيس التونسى  قيس سعيّد،  اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للولاة الجدد بالدولة، وبحسب بيان رئاسة الجمهورية فقد تضمنت الأسماء كلا من منذر بن سيك علي، والي ولاية المنستير، وخالد النوري، والي ولاية أريانة، ومحمّد العشّ، والي ولاية زغوان،و رضا الركباني، والي ولاية القصرين.

كما شملت الأسماء أيضا حافظ الفيتوري، والي ولاية تطاوين، وعبد الحليم حمدي، والي ولاية سيدي بوزيد، و سمير كوكة، والي ولاية جندوبة، وصباح ملاك، والية ولاية نابل، و مصباح كردمين، والي ولاية قابس، و وليد العباسي، والي ولاية سليانة،
فاخر الفخفاخ، والي ولاية صفاقس،و محمد الطيب الخليفي، والي ولاية قبلي.

وحضر مراسم أداء القسم القانونية  توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسى .


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