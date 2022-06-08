النواب الأمريكى يوسع دائرة استخدام الأقمار الصناعية لتنفيذ عمليات استطلاع بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قررت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي توسيع دائرة استخدام الأقمار الصناعية التابعة لشركات خاصة، لتنفيذ عمليات استطلاع فى أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

ودعت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي مكتب الاستطلاع الوطني لتوسيع برنامجه التجريبي لالتقاط الصور من الأقمار المتابعة للأرض المزودة بالرادارات ذات الفتحة التركيبية (SAR) لعدد من الشركات الخاصة، والإسراع بتنفيذ هذا البرنامج.

وفى وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن القوميين الأوكرانيين يخططون لتفخيخ حاويات لمواد كيميائية سامة فى مصنع "أزوت" بجمهورية لوجانسك الشعبية.

وأوضحت زاخاروفا -في مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الأربعاء/- أن القوميين الأوكرانيين يخططون لتفخيخ حاويات لمواد كيميائية سامة في مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودونتسك، بجمهورية لوجانسك الشعبية، واحتجاز أكثر من ألف شخص من عمال المصنع والسكان المحليين في مبانيه تحت الأرض".

وأضافت أنه "وفقا لخطة كييف، فإن تفجير الحاويات التي تحتوي على مواد كيميائية؛ سيؤدي إلى عرقلة حركة القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونباس إلى الأمام، مبينة أنهم يخططون لاتهام روسيا في هذه الكارثة المصحوبة بخسائر بشرية، كما هو الحال دائما".