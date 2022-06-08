وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم/الأربعاء/ - أنه خلال نفس الفترة لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 16 ألفًا و82 متوفيًا، بينما تم تسجيل 325 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالى المتعافين إلى مليون و152 ألفًا و327 متعافيًا.