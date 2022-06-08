أ ش أ

سجلت وزارة الصحة المغربية، 938 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و172 ألفًا و910 حالات.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم/الأربعاء/ - أنه خلال نفس الفترة لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 16 ألفًا و82 متوفيًا، بينما تم تسجيل 325 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالى المتعافين إلى مليون و152 ألفًا و327 متعافيًا.

وواصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



وفي نيبال أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 979 ألفا و 223 إصابة.. بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 11 ألفًا و952 حالة وفاة.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 913 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و727 ألفا و918 إصابة، وظلت الوفيات عند الـ43 ألفا و81 حالة.



وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 192 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و692 ألفا و84 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 60 ألفا و456 حالة وفاة.



وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 59 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و232 ألفا و790 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 141 ألفا و332 حالة وفاة.



وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 58 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و953 ألفا و812 إصابة، فيما ظل تراكمي الوفيات في البلاد ثابت عند الـ29 ألفا و131 حالة وفاة.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و911 ألاف و 536 حالة إصابة فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 65 ألفا و 700 حالة وفاة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 258 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و19 ألفا و 429 حالة كما سجلت حالتين وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و96 حالة وفاة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 27 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و517 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.



وفي نيبال أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 979 ألفا و 223 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفًا و952 حالة وفاة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 326 ألفا و15 حالة والوفيات إلى 5651 حالة