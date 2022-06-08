اليوم السابع
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المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية ينظم دورات تدريبية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:27 م
المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية ينظم دورات تدريبية المعهد القبطى للتدبير الكنسى
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت إدارة المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية، التابع للكنيسة الأرثوذكسية، عن فتح باب التسجيل الإلكترونى لعدد من الدورات التدريبية المتخصصة فى علوم الإدارة الكنسية والتنمية، حيث تشمل الدورات المتخصصة التالية: "الكنيسة والتطوير المؤسسى"، "الإدارة الاستراتيجية للخدمات الكنسية"، "الكنيسة وإدارة التغيير"، "الكنيسة والتواصل الرقمى"، "الكنيسة وإدارة الأزمات"، "الإدارة المالية لغير الماليين"، "إدارة أصول الكنيسة"، "الكنيسة وخدمة كل إنسان وكل الإنسان (من الإحسان إلى التنمية)"، "تدبير التمويل فى الكنيسة "، "إدارة منظومة الخدمة".

وتستهدف هذه الدورات التدريبية القيادات الكنسية من الآباء الكهنة المدبرين فى الإيبارشيات، والآباء الكهنة وأمناء وأمينات الخدمة وأعضاء مجالس الكنائس، حيث تهدف هذه الدورات لتطوير العمل المؤسسى داخل الكنيسة، من أجل تحقيق رؤية الكنيسة "كمؤسسة روحية مهدفة مثمرة نامية.

ويذكر أن المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية شارك في إعداد وتقديم السيمينار الثامن للمجمع المقدس فى نوفمبر الماضى (2021)، ويجرى حاليًا تقديم دورات تدريبية مماثلة فى عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية.

ويمنح المعهد دبلومة احترافية في التدبير الكنسي والتنمية، كما يتيح المعهد أنظمة متنوعة من الدراسة سواء الدراسة الـOnline عبر تطبيق ZOOM أو نظام الـ Hybrid أى الحضور الشخصى لبعض الجلسات بمقر المعهد بالتجمع الخامس والبعض الآخر Online عبر تطبيق ZOOM أو نظام الحضور الشخصي لكل الجلسات التدريبية المقررة للدورة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المعهد القبطى للتدبير الكنسى


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