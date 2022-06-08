الكرملين: أوكرانيا خرجت عن مسار التفاوض.. ولا حاجة للقاء بين بوتين وزيلنيسكى

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الجانب الأوكراني خرج عن مسار التفاوض ولذلك ليست هناك حاجة للحديث عن احتمال الإعداد للقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.



وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف - في إحاطة صحفية، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول أهمية اللقاء بين بوتين وزيلينسكي - "موقفنا واضح جيدا، أي لقاء على أعلى مستوى يجب أن يكون نتاج مفاوضات، وأن يتم الإعداد له جيدا".



وأضاف بيسكوف: "إن الجانب الأوكراني خرج عن مسار التفاوض، ولذلك ليست هناك حاجة للحديث عن احتمال الإعداد لمثل هذا اللقاء".