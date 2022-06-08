اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: أوكرانيا خرجت عن مسار التفاوض.. ولا حاجة للقاء بين بوتين وزيلنيسكى

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:57 م
الكرملين: أوكرانيا خرجت عن مسار التفاوض.. ولا حاجة للقاء بين بوتين وزيلنيسكى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الجانب الأوكراني خرج عن مسار التفاوض ولذلك ليست هناك حاجة للحديث عن احتمال الإعداد للقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.


وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف - في إحاطة صحفية، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول أهمية اللقاء بين بوتين وزيلينسكي - "موقفنا واضح جيدا، أي لقاء على أعلى مستوى يجب أن يكون نتاج مفاوضات، وأن يتم الإعداد له جيدا".


وأضاف بيسكوف: "إن الجانب الأوكراني خرج عن مسار التفاوض، ولذلك ليست هناك حاجة للحديث عن احتمال الإعداد لمثل هذا اللقاء".


روسيا

الكرملين

دميترى بيسكوف

فلاديمير بوتين

زيلنيسكي

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة