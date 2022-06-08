القومى للمرأة مشيدا بتعيين 38 عضوة بهيئة قضايا الدولة: مكتسب تاريخى جديد

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره القرار رقم 247 لسنة 2022، بتعيين عدد 38 عضوة من أعضاء هيئة قضايا الدولة ، وهيئة النيابة الإدارية فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة، وتعيين الشيماء عبدالفتاح علي منصور عضوًا هيئة النيابة الإدارية، بوظيفة نائب بمجلس الدولة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار قائلة "يعد هذا القرار استكمالا لنهج القيادة السياسية فى منح المرأة المصرية حق التعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون أى تمييز، تأصيلا لمبادئ العدالة والمساواة الدستورية، وهذا يعد مكتسبا تاريخيا جديدا يضاف إلى سجل مكتسبات المرأة المصرية فى عصرها الذهبى، ليصبح عدد السيدات بمجلس الدولة الآن 136 قاضية بمجلس الدولة".

وقدمت الدكتورة مايا مرسى خالص التهانى إلى السيدات اللاتى تم تعيينهن بمجلس الدولة، مؤكدة أنهن يحصدن ثمار كفاح جداتهن المناضلات العظيمات لوصول المرأة لمنصور مجلس الدولة، متمنية لهن كل النجاح والتوفيق .

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر اليوم قرار برقم 247 لسنة 2022 بتعيين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة، ليصبح عدد السيدات بمجلس الدولة الآن 136 قاضية بمجلس الدولة.

كما قررالرئيس تعيين الشيماء عبد الفتاح منصور عضو هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة اعتبارا من 9 مارس 2022، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

وفيما يلى أسماء السيدات اللاتى تم تعيينها بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة كل من عضوات هيىئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية :-

دينا محمود العجمي

شريهان حسن اليمني

مروة سامح عز الدين

مي ناصر حمزة

رباب محمد إسماعيل

رانا سامي محمود

إيمان طه سعفان

مروة ممدوح أحمد

إبتسام أنس محمد

أسماء محمد الهامي

مني محمود رشدي

هبة الله هشام فريد

هبة مسعد رفاعي

رانا حسن حسن رمضان

زينب محمود الغزاوي

شيرين محمود محروس

دعاء حسن قرني

نيرة أحمد محمد

مروة محمد مصطفي

هناء محمد عبد الغني

أميرة ابراهيم رزق

رانيا ربيع عبد المعطي

سما مصطفي حسان

يسرية أحمد سعد

نسمة محمد سمير

مرام مستور أبراهيم

سالي السيد عبد الحفيظ

شاهندة سيد محمد

تويا أحمد راضي

فاطمة عنبر عبد الحميد

نيرة عزت عبد اللاه

نجوان عبد المؤمن السيد

أماني علام حميدة

أسماء عبد اللطيف النظامي

إسراء جمال الخولي

أماني رجب صميدة

صفاء حازم الشوربجي

هناء عبد الفتاح الفرماوي

كما تضمن القرار تعيين بوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة عضو هيئة النيابة الادارية :-

- الشيماء عبد الفتاح علي منصور