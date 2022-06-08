القومى للمرأة مهنئا الفائزات بجوائز الدولة: إنجاز يعكس قدرات سيدات مصر

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى جميع السيدات الفائزات ب جوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق والتشجيعية لعام 2022/2021، والتى أعلنتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيسة المجلس الأعلى للثقافة اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بنجاح السيدات فى الحصول على هذا العدد من الجوائز المهمة، مؤكدة أنه إنجاز متميز يعكس قدرات المرأة المصرية المتميزة فى جميع المجالات، وقدرتها على المنافسة والنجاح والوصول لأعلى الدرجات العلمية والعملية، معربة عن خالص أمنياتها بدوام التوفيق والنجاح لسيدات مصر العظيمات.

كما عبرت عن فخرها بفوز اسم الراحلة العظيمة القاضية الجليلة تهانى الجبالى بجائزة التفوق للعلوم الاجتماعية، وقالت "فوز المستشارة العظيمة تهاني الجبالي بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية تكريم لاسم عظيم يكتب في تاريخ مصر بكل تقدير واحترام لأول قاضية في مصر فتحية لروحها العطرة".

تجدر الإشارة إلى أن السيدات اللاتى فزن اليوم بجوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق والتشجيعية لعام 2021/2022، هن الدكتورة ريم بسيوني التى فازت بجائزة التفوق للآداب، بينما فازت بجائزة التفوق للعلوم الاجتماعية كل من اسم المستشارة تهاني محمد السيد حسب الله الجبالي تهاني الجبالي رحمها الله، والدكتورة إيمان محمد عبد المنعم عامر "إيمان عامر".

وفازت بجوائز الدولة التقديرية في مجال الفنون الدكتورة سهير ذكي حواس.

وجاءت نتيجة جوائز الدولة التشجيعية كالتالي:

أولًا- الفنون:

فازت الدكتورة لولا محمد عادل جابر سالم ياقوت فى مشروعات الحفاظ المعمارى والعمرانى – المباني والنطاقات ذات القيمة: «عن العمل الفائز «ترميم وتدعيم الإنشاء الداخلى الخاص بتماثيل الأطفال الملائكة بمبنى قنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية»، وفازت فى مجال النحت في الخامات الصلبة: «الفنانة يوستينا شحاتة فهمى شحاتة عازر» عن العمل الفائز: عن نحت «تمثال برونز 55 × 65 × 45 سم»، وفي مجال التصوير (Painting): فازت الفنانة رانيا محمود أبوالعزم دياب» عن العمل الفائز: لوحة تتكون من «جزئين مساحة كل منهما (متر× متر) بألوان الزيت والأكريليك من معرض محمود أبوالعزم وأسرته الفنية)».

وفي مجال رسم كتاب لطفل ماقبل المدرسة: فازت «الفنانة سالى سمير احمد السيد حمادة» عن العمل الفائز: رسوم لكتاب بعنوان «أشكال تملأ بيتي»، وفي مجال الموال الشعبي – (جمع وتوثيق): «فازت الأستاذة حنين طارق عبدالله فرج الله» عن العمل الفائز: كتاب بعنوان «الموال المصرى تنويعات أدبية».

ثانيًا- الآداب:

وفازت في مجال الدراسات الأدبية واللغوية: الدكتورة نهلة صلاح منصور احمد«عن العمل الفائز: كتاب الرهان الصهيونى وتحطيم الأساطير.

ثالثًا- العلوم الاجتماعية:

وفي مجال الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجي: فازت الدكتورة هبة جمال الدين محمد العزب عن العمل الفائز: كتاب بعنوان الدبلوماسية الروحية والمشترك الإبراهيمي.. المخطط الاستعمارى للقرن الجديد، وفي مجال التربية وعلم النفس: فازت الدكتورة رشا عادل عبدالعزيز إبراهيم عن العمل الفائز: بحث بعنوان: "فعالية برنامج إرشادى معرفى سلوكى في استخدام استراتيجيات مواجهة التنمر الإلكترونى لدى طلاب المرحلة الثانوية".