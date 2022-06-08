القبض على تاجر سيارات بحوزته 6 كيلو حشيش فى منطقة المرج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهوا بإحدى السيارات وبفحص قائدها تبين أنه (تاجر سيارات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية)، ولا يحمل ثمة تراخيص للسيارة المشار إليها، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية فتم حبس المتهم.