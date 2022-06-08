جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في بغداد ألينا رومانوسكي، حيث أكد أن خطر داعش الإرهابي مازال قائمًا، وعلى المجتمع الدولي أن يبقى متماسكا لمواجهة هذا الخطر.



من جانبها، أشارت السفيرة الأمريكية إلى أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بوصفها خارطة طريق واتفاقية حيوية تنظم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدة أن بلادها تعمل على استقرار العراق والعمل معه سوية، من أجل هزيمة الإرهاب.



وأعربت السفيرة الأمريكية، عن سعي بلادها لتطوير العلاقة مع العراق، مبينة أن التواجد من خلال التحالف الدولي شيء مهم، من أجل تقديم المشورة والتمكين والمساعدة.



وشددت رومانوسكي على أهمية استقبال الدول لرعاياها الموجودين في مخيم الهول، مشيرة إلى أن بلادها تدرك حجم المشكلة وتعقيداتها، داعية تلك البلدان إلى العمل على تغيير الفكر المتطرف الذي يحمله هؤلاء الرعايا، مؤكدة استمرار التعاون مع العراق في هذا المجال.