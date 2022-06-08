اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الطماطم بـ8 جنيهات والبصل بـ3.. بث مباشر من سوق الخضروات بالمنيا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:43 ص
الطماطم بـ8 جنيهات والبصل بـ3.. بث مباشر من سوق الخضروات بالمنيا اسواق
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من سوق الخضروات فى المنيا، وذلك لرصد أسعار الخضروات والفاكهة بالمحافظة، والتى تشهد انخفاضا كبيرا فى الأسعار بمختلف الأسواق بمحافظة المنيا.
 
 
وسجل سعر الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو أما  البطاطس سعرها 5 جنيهات والخيار  الكيلو ونص ب10 جنيهات، وكذلك البصل يصل سعره 3 جنيهات، وكذلك الفلفل الأخضر يصل سعره 5 جنيهات. 

من ناحية أخرى افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،  منفذا لبيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، وذلك بشارع 26 يوليو بحي غرب مركز ملوي، ضمن المشروع القومي لمحاربة الغلاء، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت إشراف ومتابعة وزارة التنمية المحلية، والمشاركة والتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري.

أوضح المحافظ، أن المنفذ يشمل بيع لحوم سودانية "طازجة "بأسعار مخفضة حيث يبلغ سعر الكيلو 110 جنيه ، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية ، لافتا إلى أن هناك إقبال من المواطنين على تلك المنافذ، حيث يعد ذلك المنفذ هو الثاني على مستوى المحافظة، حيث تم افتتاح منفذ بوسط مدينة المنيا.

وأضاف "القاضي"، أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال استمرار منافذ بيع السلع الغذائية والتي بدأت قبيل شهر رمضان الماضي وتستمر حتى نهاية العام ، إلى جانب شوادر بيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار

5fd78d80-ff4e-4585-a832-96040b36881e
 

 

7d66d8ab-4abf-4370-a3e6-c0f5ccf4e2bc
 

 

1764a041-4b19-4a5e-9aba-ad0cb232f763
 

 

b1b77e48-6270-4829-b2bc-605442a130e7
 

تموين

سوق الحبشى

اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

اخبار المنيا

محافظة المنيا


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة