اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:08 م
أكرم القصاص
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الطالبات يتصدرن المراكز الـ12 الأولى فى نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:35 م
الطالبات يتصدرن المراكز الـ12 الأولى فى نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

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حققت طالبات الشهادة الإعدادية تفوقا ملحوظا على البنين فى امتحانات الشهادة الإعدادية فى إدارات محافظة الغربية، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية أسماء الأوائل فى الشهادة الإعدادية، حيث حصدت الطالبات الـ12 مركزا الأوائل ولم يحصد الشباب أى مركز.
 
واعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2022/2021، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 75.13% للإعدادية العامة.
 
وهنأ محافظ الغربية أبناءه الطلاب الناجحين متنمياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها بتنظيم حفل تكريم لهم مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة.
 
وصرح وكيل الوزارة، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88749 طالبا وطالبة حضر منهم 88143 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.13%، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان 4740 طالبا وطالبة حضر منهم 4640 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 82.75%، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3%، وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربي الترم الثاني ٢٠٢٢

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربية الترم الثاني

الشهاده الاعداديه محافظه الغربي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2022 الترم الثاني

نتيجه الشهاده الاعداديه


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