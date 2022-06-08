الشرقية تنهى الاستعدادات الأخيرة لمعرض "أيادى مصر" بتل بسطا بمشاركة 8 محافظات

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة استعدت لاستقبال ضيوف معرض "أيادى مصر" والذى تنظمه إدارة السياحة بديوان عام محافظة الشرقية، تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بالتعاون مع أصحاب الحرف اليدوية من 8 محافظات "شمال سيناء - الشرقية – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – القاهرة - المنيا – أسيوط "، وهى المحافظات التي شهدت مسار العائلة المقدسة، وذلك لعرض وتسويق منتجاتهم اليدوية والمصنعة بأيادٍ مصرية في الفترة من 11/ 6 /2022 وحتى 16/ 6 /2022.

وفى سياق متصل، أشار محافظ الشرقية، إلى أن هناك عدة فاعليات ستقام يومياً على هامش المعرض، حيث ستقام ورش حرفية صباحية يومية مجانية بالتعاون مع فنانى أيادى مصر لتعليم "البردى – الخزف والفخا ر- الباترون – كروشية وإكسسوار – الريزن - صناعة الأباجورات"، بالإضافة لأمسيات فنية تُقام على المسرح الرومانى بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بالتعاون مع فرع ثقافة الشرقية ومديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة ونقابة المهن الموسيقية.

وأوضح سعد الفرماوى سكرتير عام محافظة الشرقية، أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح معرض "أيادى مصر" ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية ولإظهار المنطقة الأثرية بالشكل اللائق، حيث تم تكليف إدارة السياحة بالمحافظة بعمل البنرات الخاصة بالمعرض في الميادين الرئيسية وتجهيز الأماكن اللازمة لعرض المنتجات، وتوفير المولدات الكهربائية واستقبال العارضين وتجهيز أماكن إقامتهم وتوفير أتوبيسات لنقل العارضين والجمهور للمنطقة الأثرية بتل بسطا.

كما قامت رئاسة مركز الزقازيق ورئاسة حيي أول وثان الزقازيق بالانتهاء من أعمال النظافة بمداخل المدينة وإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من على جانبي الطرق وإعادة طلاء الأرصفة، وإعادة تخطيط مداخل المحافظة وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم الحركة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة لاستقبال عارضى وضيوف المعرض.