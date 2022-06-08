السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة فى المعادى

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وكشف أمر الإحالة أنه في يوم 18 اكتوبر 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهرا مخدر نبات الحشيش، كما أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة.

وأوضح نقيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأنه نفاذ لإذن النيابة العامة الصادر له ضبط المتهم حال قيادته سيارته، وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة تبين احتوائها علي قطعة كبيرة الحجم وستة قطع آخرين لمخدر الحشيش، وثلاثة أكياس لمادة مخدرة، واثني عشر كيسا آخرين تبين احتوائهم لمادة مخدرة وميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بترويج للمواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه، والميزان لتجزئة ووزن المواد المخدرة والسيارة لسهولة التنقل لترويج المواد المخدرة.