الرئيس الصربى: أسوأ سيناريو للجميع قطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه في حال قطعت روسيا ولسبب ما إمدادات الغاز عن أوروبا وارتفعت أسعار الطاقة الكهربائية، سيواجه الاتحاد الأوروبي سيناريو جهنميا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الصربي إن أسوأ سيناريو للجميع هو أن تقطع روسيا لسبب ما إمدادات الغاز إلى أوروبا، لأن شخصا ما لا يدفع بالروبل، أو لا يريد ذلك، وفى حال نقص الغاز، سيرتفع سعر الكهرباء إلى 320-350 يورو لكل ميغاواط، وهذا جحيم للجميع.

وأوضح الرئيس الصربي أن وقف إمدادات الغاز من روسيا سيؤدي إلى نقص في الكهرباء ليس فقط في البلقان، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، موضحا أنه عندما لا يوجد الغاز، لن تتمكن من إمداد محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز.

ولفت الرئيس الصربي إلى أن هذه قضية مالية في المقام الأول، موضحا أن موسكو وبلجراد تمكنتا من الاتفاق على البنود الأساسية للعقد لمدة ثلاث سنوات، ولم تتم مناقشة التفاصيل مع شركة غازبروم الروسية بعد.