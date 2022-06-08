اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الصربى: أسوأ سيناريو للجميع قطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:00 م
الرئيس الصربى: أسوأ سيناريو للجميع قطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه في حال قطعت روسيا ولسبب ما إمدادات الغاز عن أوروبا وارتفعت أسعار الطاقة الكهربائية، سيواجه الاتحاد الأوروبي سيناريو جهنميا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الصربي إن أسوأ سيناريو للجميع هو أن تقطع روسيا لسبب ما إمدادات الغاز إلى أوروبا، لأن شخصا ما لا يدفع بالروبل، أو لا يريد ذلك، وفى حال نقص الغاز، سيرتفع سعر الكهرباء إلى 320-350 يورو لكل ميغاواط، وهذا جحيم للجميع.

وأوضح الرئيس الصربي أن وقف إمدادات الغاز من روسيا سيؤدي إلى نقص في الكهرباء ليس فقط في البلقان، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، موضحا أنه عندما لا يوجد الغاز، لن تتمكن من إمداد محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز.

 ولفت الرئيس الصربي إلى أن هذه قضية مالية في المقام الأول، موضحا أن موسكو وبلجراد تمكنتا من الاتفاق على البنود الأساسية للعقد لمدة ثلاث سنوات، ولم تتم مناقشة التفاصيل مع شركة غازبروم الروسية بعد.

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة