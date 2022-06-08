الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين حربيتين ومروحية أوكرانية

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، الدفاعات الجوية الروسية تمكنت أيضا من إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية.



وأشار إلى أن طيران العمليات التكتيكي دمر 63 موقعا لتجمع الأفراد والآليات العسكرية الأوكرانية، ومركزي قيادة كما تم القضاء على أكثر من 160 قوميا متطرفا.



ولفت المتحدث إلى أن القوات الصاروخية والمدفعية دمرت 68 مركز قيادة و172 مربط نيران و261 موقع تجمع أفراد وآليات عكسرية أوكرانية.



وفي سياق متصل، تمكنت الأنظمة الروسية للدفاع الجوي، من تدمير 3 صواريخ تكتيكية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو"، في ضواحي مدينة خيرسون.



وأوضح مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال الساعات الماضية أسقطت الأنظمة الروسية للدفاع الجوي على مشارف مدينة خيرسون 3 صواريخ من طراز "توتشكا- أو" أطلقها القوميون الأوكرانيون باتجاه المدينة".



وأضاف المصدر، أن القصف المتكرر للمناطق السكنية باستخدام هذه الصواريخ، يسفر عن وقوع العديد من الضحايا، ولا سيما في مدينة دونيتسك.