الدفاع الروسية: أبطلنا أكثر من 15 ألف لغم وقذيفة خلفتها قوات كييف فى دونيتسك ولوغانسك

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الهندسية ووزارة الطوارئ الروسية أبطلتا أكثر من 15 ألف لغم وقذيفة، خلفتها قوات كييف في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن فرق إزالة الألغام للقوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ تنفذ مهاما لتطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من الأجسام القابلة للانفجار، موضحة أنه تم فحص ما مجموعه 2899.3 هكتار من الأراضي، بما في ذلك خلال اليوم الأخير 22.2 هكتار من الأراضي و35 مبنى وجسر واحد و9.64 كلم من الطرق.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم إبطال مفعول 15087 جسما خطيرا قابلا للانفجار، 306 منها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، موضحة أن خطر الألغام الأوكرانية العائمة بالقرب من سواحل الدول المطلة على البحر الأسود لا يزال قائما، ويمثل تهديدا على الملاحة البحرية، و70 سفينة أجنبية لا تزال محاصرة في 6 موانئ أوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا تتخذ كامل الإجراءات لضمان أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود وبحر آزوف، وتضمن عمل ممرين إنسانيين في البحرين المذكورين.