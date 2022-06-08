اليوم السابع
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الداخلية تضبط 202 قطعة سلاح و220 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:59 ص
الداخلية تضبط 202 قطعة سلاح و220 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (202) قطعة سلاح نارى، و(220) قضية مخدرات، وتنفيذ (86977) حكما قضائيا متنوعا.

 

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (8) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (19) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)  بحوزة (19) متهما "لعدد 9 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (7239) حكما.


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