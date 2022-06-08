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الخارجية الأمريكية: تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود خيار مجد

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:44 م
الخارجية الأمريكية: تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود خيار مجد وزارة الخارجية الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود يبدو خيارا مجديا لكنه مثقل بالتحديات، وأن الغرب يناقش هذه القضية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تصرفات روسيا في أوكرانيا هي التي تفاقم مشكلة الأمن الغذائي، وهذا شيء تأخذه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على محمل الجد، فلا توجد حلول بسيطة، لذلك نحن ندرس عددا من الاحتمالات، لافتة إلى أن أحد الخيارات يمكن أن يكون تسيير قافلة إنسانية ترافقها سفن البحرية الأمريكية لضمان المرور الآمن لسفن الحبوب عبر البحر الأسود.

وتساءلت وزارة الخارجية الأمريكية: هل هناك أي خيارات للسماح بنقل الحبوب عبر البحر الأسود؟ هذا خيار وارد لأنه، ويمكن إخراج كمية كبيرة جدا من الحبوب لكن هذا محفوف بالتحديات، التحديات الأمنية والتحديات من وجهة نظر التجارة، ولذلك هذه المناقشات جارية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي يشارك بشكل كبير في هذا الأمر ويفكر فيما إذا كانت هناك طرق لتصدير المزيد من الحبوب برا، ولديهم مجموعة كاملة من الأفكار، وهذه القضية هي في دائرة الضوء من البلدان في جميع أنحاء العالم، متابعة: نحن نركز بشدة على هذا الأمر مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن لا توجد إجابات بسيطة، ولا يمكنني أن أخبركم الآن عن الحل الأفضل.


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