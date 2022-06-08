اليوم السابع
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التنظيم والإدارة: مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار الجهاز للترقية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:10 م
التنظيم والإدارة: مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار الجهاز للترقية الدكتور صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

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أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز لترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه يوم 23 يونيو الجاري.
 
وقال رئيس الجهاز إن مشروع القرار قد تضمن 10 مواد، ونص المشروع على أنه اعتباراً من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى30/6/2022 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
 
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2022 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2022 أيهما أكبر.
 
 وفى هذا السياق، فقد تضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلي وظائف  كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2022 ، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا، شريطة ألا يمنح الموظف هذا الحافز أكثر من مرة كل 3 أعوام.

التنظيم والادارة

الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

ترقية الموظفين

ترقية

ترقية الموظفين بالجهاز الادارى


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