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التقديم مباشر وإلغاء اختبار القبول.. اعرف النظام الجديد للقبول بالجامعات الخاصة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:30 م
التقديم مباشر وإلغاء اختبار القبول.. اعرف النظام الجديد للقبول بالجامعات الخاصة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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وافق مجلس الجامعات الخاصة خلال اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى،  على تطوير آليات نظام تقديم وقبول الطلاب بالجامعات الخاصة وفق القواعد التالية:
 
- تقديم الطلاب إلى الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها يتم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة.
 
- التقديم للجامعات الخاصة لا يسبقه اختبارات قبول، ولكن يمكن إجراء اختبارات قدرات لبعض الكليات النوعية.
 
- تقوم الجامعات الخاصة بتسجيل الطلاب المتقدمين إليها على النظام المركزي التابع لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة يوميًا.
 
- يتم قبول كل الطلاب المتقدمين للكليات بالجامعات الخاصة المختلفة طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى وتوجد أماكن شاغرة بالكليات.
 
- في حال تقدم أعداد من الطلاب أكثر من الأماكن الشاغرة المتاحة بالكليات يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعاً أسوة بالمتبع في الجامعات الحكومية.
 
- يحق للطالب إلغاء تسجيله من جامعة ما للإلتحاق بجامعة أخرى.
 
- تقديم الطلاب عملية دورية مستمرة يومياً.
 
وكان  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد  على ضرورة انتهاء كافة الجامعات الخاصة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 في مواعيدها وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك، ووجه الوزير بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.
 
ووجه الوزير بالاستمرار في تقديم نتائج التقييم الدوري لمستوى وعناصر التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالي بالجامعات الخاصة على مستوى اللوائح الدراسية وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمي بكافة الجامعات الخاصة، مع التوجيه بإسراع لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات في مراجعة اللوائح المحدثة المقدمة من الكليات المختلفة، ووضع برنامج زمني يتم الالتزام به في مراجعة اللوائح الأكاديمية.

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