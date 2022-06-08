"التعليم" تحدد حالات قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات قبول اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية العامة، 2022، ونرصدها فى التقرير التالى:

- المرض، على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا حديثا ومعتمدا ومختوما من المجلس الطبي العام، مدونا به يعفى من أعمال الامتحانات والعمل جزءا من الوقت.

- حصول المعلم على إجازة بدون مرتب على أن يقدم المستند الدال على ذلك، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

- قبول اعتذار المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى سنتين.

- من لديها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد)، أو طفل مصاب بمرض مزمن.

- وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام)، وسفر الزوج.

- إذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

- ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث يتم اعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية، والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 3 يوليو 2022 اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا، والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية، و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.