التحفظ على 15 طن مضادات حيوية خام قبل تهريبها عبر ميناء الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ علي 15 طن من المواد الخام تستخدم في تصنيع أدوية المضادات الحيوية مخبأة داخل شكائر قبل تهريبها من الخارج دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط الأوراق الخاصة بالحاويتان لفحصهما.

تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بقطاع أمن المنافذ، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القاهرة والمملوكة لأحد الأشخاص "محدد" بإستيراد رسالة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى مشمولها سكر غذائى داخل حاويتين بوزن 40 طن ، وأنهما تحويان ضمن مشمولها مواد خام لتصنيع أدوية المضادات الحيوية دون الحصول على موافقة الجهات المعنية بقصد تهريبها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع أدوية المضادات الحيوية المحظور إستيرادها وزنت حوالى 15 طن، داخل شكائر بغرض التصنيع وغير معدة للتجزئة بقصد الإتجار بما لا يتفق مع نشاط الشركة، وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها حوالى 11,000,000 إحدى عشر مليون جنيهاً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.







