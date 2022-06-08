البيت الأبيض: بايدن سيتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع 25 يونيو الجارى

كتب محمد جمال

قالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع، ثم إلى إسبانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو، وأضافت في بيان أن بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع فى شلوس إلماو بجنوب ألمانيا فى 25 يونيو حيث سيناقش القادة المشاركون الحرب في أوكرانيا، وأزمة الغذاء، والطاقة.



وتابع البيان أن من المتوقع أن يركز الحلفاء فى اجتماع حلف شمال الأطلسى لمدريد في 28 يونيو على "تحول الحلف فى العقد المقبل".

وكانت حذرت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، من أن التهديدات التي تواجهها البلاد ستصبح أكثر تقلبًا طوال موسم الانتخابات النصفية بسبب المعلومات المضللة فى عام الانتخابات والعنف المحتمل المحيط بحكم قادم للمحكمة العليا بشأن حقوق الإجهاض.



ووفقا لشبكة سي إن إن، قال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي: "أحد الأحداث الرئيسية القادمة التي نشعر بالقلق حيالها هي أولًا وقبل كل شيء انتخابات التجديد النصفى".

وأشار المسؤول إلى أن أولئك الذين لديهم شكاوى بشأن انتخابات 2020 وغذوها بمعلومات مضللة قد يشعرون بأنهم مضطرون إلى التعامل مع موسم الانتخابات باستخدام العنف.

وحدث رئيسى آخر مثير للقلق وهو رأي نهائي للمحكمة العليا في قضية رو ضد وايد المتعلقة بالحق الدستوري في الإجهاض، وحذر المسؤول الكبير من أنه "للمضي قدمًا، نحن قلقون من أن المظالم المتعلقة بتقييد الوصول إلى الإجهاض بشكل عام يمكن أن تغذي استجابة أوسع".