"البوتشى" أشهر لعبة ترفيهية داخل فنادق الغردقة.. أصلها رومانى

- لعبة البوتشى هي لعبة رومانية الأصل يتم مارستها داخل الفنادق السياحية المختلفة بالبحر الأحمر.

- أصبحت من أهم أدوات الترفية داخل الفنادق، حيث لا يخلو منها أى فندق سياحى بالبحر الأحمر.

- تشبه البلياردو إلا أنه يتم لعبها على الرمال وهي رومانية الأصل وتطورت وانتشرت فى إيطاليا وأمريكا والدول الأوروبية بشكل عام.

- عرفها المصريين من السياح الأجانب وأصبحت مثل كرة القدم داخل الفنادق السياحية، حيث إنها مطلب متكرر للسياح.

- تلك اللعبة يتم لعبها بكرات من الحديد أو البلاستيك، ويتم لعبها من خلال وضع حاجز معين أو علامة على شكل مستطيل على الرمال وغالبا تكون على الشاطئ، ويلعبها 2 أو 4 أو 6 وإذا كانوا أربعة أو ستة فيكونوا فريقين كل فريق يتكون من لاعبين أو ثلاثة.