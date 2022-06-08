"البوتشى" أشهر لعبة ترفيهية داخل فنادق الغردقة.. أصلها رومانى

تنتشر داخل الفنادق السياحية بالغردقة فقرات ترفيهية وألعاب مختلفة لإدخال البهجة والسرور على النزلاء، من أشهر تلك الألعاب لعبة البوتشي الشهيرة.. تعرف عليها في المعلومات الآتية:
- لعبة البوتشى هي لعبة رومانية الأصل يتم مارستها داخل الفنادق السياحية المختلفة بالبحر الأحمر.
- أصبحت من أهم أدوات الترفية داخل الفنادق، حيث لا يخلو منها أى فندق سياحى بالبحر الأحمر.
- تشبه البلياردو إلا أنه يتم لعبها على الرمال وهي رومانية الأصل وتطورت وانتشرت فى إيطاليا وأمريكا والدول الأوروبية بشكل عام.
- عرفها المصريين من السياح الأجانب وأصبحت مثل كرة القدم داخل الفنادق السياحية، حيث إنها مطلب متكرر للسياح.
- تلك اللعبة يتم لعبها بكرات من الحديد أو البلاستيك، ويتم لعبها من خلال وضع حاجز معين أو علامة على شكل مستطيل على الرمال وغالبا تكون على الشاطئ، ويلعبها 2 أو 4 أو 6 وإذا كانوا أربعة أو ستة فيكونوا فريقين كل فريق يتكون من لاعبين أو ثلاثة.
- رمى الجاك.. يرمى كرته إلى الجاك قبل الخط المرسوم محاولاً إصابتها أو أن تكون ملاصقة لها جداً، أى كلما كان قريبا منها كان نسبة فوزه أكبر، وإذا انتهت الكرات من اللاعبين ينظر إلى أقرب الكرات للكرة الجاك ويعتبر له نقطة وإذا كان قريبا منها بكرتين فله نقطتان.
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