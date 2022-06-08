اليوم السابع
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البنات يتفوقن على البنين فى أوائل الشهادة الإعدادية بالمنيا بالقطاعات الثلاثة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:22 م
البنات يتفوقن على البنين فى أوائل الشهادة الإعدادية بالمنيا بالقطاعات الثلاثة امتحانات الشهادة الإعدادية - صورة أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية التى جرى اعتمادها اليوم تفوق الطالبات على الطلاب فى أوائل القطاعات الثلاثة جنوب وشمال ووسط، وقد تفوق البنات بشكل واضح فى قطاع شمال، حيث بلغ عدد الأوائل 50 طالبا وطالبة، حصل الطالبات فيها على 39 مقعدا، وفى قطاع وسط أظهرت النتائج تفوق الفتيات، حيث حصدت الطالبات 32 مقعدا فى الأوائل من 45 إجمالى عدد الأوائل، بينما حصدت الطالبات 22 مقعدا فى قطاع جنوب من بين 45 مقعدا.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد اعتمد  نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.
 
من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.

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