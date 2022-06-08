البحث عن طفلتين غرقتا في نهر النيل بمنطقة أخميم شرق سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج جهودها لليوم الثانى على التوالى من أجل إنتشال جثة طفلتين لقيتا مصرعهما غرقا فى نهر النيل أثناء قيامهما بجمع الحشائش من على حافة النهر بناحية نجع كمال الدين التابع لقرية الكولا دائرة مركز أخميم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بغرق طفلتين أبناء عمومة بنهر النيل أثناء قيام الطفلتين بجمع الحشائش من على حافة النهر بناحية قرية الكولا دائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة اخميم بغرق الطفلة ياسمين . ع . م 8 سنوات والطفلة ووفاء . جد . م 10 سنوات بنهر النيل بناحية نجع كمال الدين دائرة المركز وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث للبحث عن الطفلتين.

ونظرا لسرعة التيار بالمنطقة لم تتمكن القوات من العثور على الجثتين وتم تعميم نشرة بأوصاف الطفلتين على كافة المراكز والاقسام ومديريات الامن المجاورة للإبلاغ فى حالة ظهور أى جثامين طافية على سطح مياه نهر النيل تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.