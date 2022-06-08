"الأونروا": الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بقوة على عمل المنظمة

كتبت : هند المغربي

أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، أن الأونروا تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي وكل المانحين يوجهون أنظارهم إلى أوكرانيا.

وقال أبو حسنة إن "الوكالة الأممية تعاني من أزمة مالية خانقة دفعتها للاستدانة لدفع رواتب الموظفين عن شهر مايو الماضي، وإن الأونروا لا زالت تعيش في أزمة مالية خانقة وتعمل في حدود ما هو متوفر لديها من موارد".

وأضاف "تلقينا دعم من الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 320 مليون دولار، كما تحث دولا أخرى على تقديم مساعدات"، مشيرا إلى أن "الدعم العربي للأونروا الذي كان 200 مليون دولار في عام 2018 تراجع 90% وأصبح 20 مليون دولار".

وتأسست (أونروا) بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد عام 1948، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين، كما أنها تمثل الشاهد الدولي الوحيد على مأساة ملايين اللاجئين الفلسطينيين