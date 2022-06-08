الأوقاف: 184 إمامًا وواعظة وإداريًّا بمنحة الماجستير المجانية

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف قبول 184 إمامًا وواعظة وإداريًّا من الوزارة بمنحة الماجستير المجانية للعام الدراسي 2022-2023م، لافتة إلى أن ذلك يأتى في في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، مدّ باب التقديم لمراكز الثقافة الإسلامية، حتى 30 يونيو لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2022م / 2023م بمراكز الثقافة الإسلامية، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أي من الجامعات المصرية الحكومية سواء جامعة الأزهر أو أي من الجامعات الأخرى أو الجامعات الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات من الرجال والسيدات.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار جاء نظرًا للإقبال الكبير على التقديم لمراكز الثقافة الإسلامية بالمديريات الإقليمية.

وأوضحت الوزارة، أن نظام الدراسة عامان، وأنه سيتم الاستفادة بأوائل الخريجين المتميزين والخريجات المتميزات في أنشطة الوزارة المختلفة وفق إمكانات كل منهم العلمية والثقافية والدعوية ، وذلك بكافة الضوابط والشروط السابقة في الإعلان.