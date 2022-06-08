الأوقاف تعتمد 39 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش وتنشر لوحة شرف بـ105 أئمة

كتب على عبد الرحمن

اعتمدت وزارة الأوقاف، 39 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 31 خطيبًا جديدًا ، كما نشرت الوزارة نبذًا مختصرة عن عدد من الأئمة المتميزين ، مؤكدة أنها تعمل على مزيد من تأهيليهم وإعدادهم إعدادًا خاصًا؛ لأن يكونوا في عداد قادة الفكر الديني ، وصانعي الرأي الديني المستنير في المرحلة القادمة، وقالت الوزارة إنه بذلك يصل إجمالي من تضمنتهم لوحة الشرف بالوزارة (105) حتى تاريخه.

في سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف قبول 184 إمامًا وواعظة وإداريًّا من الوزارة بمنحة الماجستير المجانية للعام الدراسي 2022-2023م، لافتة إلى أن ذلك يأتى في في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، مدّ باب التقديم لمراكز الثقافة الإسلامية، حتى 30 يونيو لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2022م / 2023م بمراكز الثقافة الإسلامية، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أي من الجامعات المصرية الحكومية سواء جامعة الأزهر أو أي من الجامعات الأخرى أو الجامعات الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات من الرجال والسيدات.

وفيما يلى أئماء خطباء المكافأة من المحالين للمعاش:







وفيما يلى الأئمة المتميزين:



