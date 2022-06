الأمم المتحدة مهنئة مصر بتوقيع اتفاقية COP27: نتطلع لقيادة ناجحة ومؤثرة

هنأت إلنا يانوفا منسقة الأمم المتحدة مصر على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي كونها البلد المضيف للدورة 27 في مدينة شرم الشيخ COP27 قائلة خلال تدوينه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " نتطلع إلى قيادة ملهمة في تعزيز وناجحة ومؤثرة في اجندة مكافحة التغير المناخى

Congratulations #Egypt on signing with @UNFCCC the Host Country Agreement for @Cop27P. We look forward to inspirational leadership in promoting #ClimateAgenda and successful and impactful @COP27_Egypt #ForPeopleForPlanet @MfaEgypt @UNEgypt @UNICCairo https://t.co/CRPo3sXWok