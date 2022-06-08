الأمم المتحدة: مخاوف من تفشى الكوليرا فى ماريوبول الأوكرانية

كتبت : هند المغربي

حذرت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، من إن خطر تفشي مرض الكوليرا في المدينة الأوكرانية ماريوبول مرتفع، حيث يحصل الناس على مياه شرب مأمونة بدرجة أقل بسبب الأنابيب التالفة.

وأشارت إلى أن ماريوبول والأقاليم المجاورة لطالما عُرفت بتاريخها في تفشي الكوليرا، لكنها أضافت تقول: "مع ذلك، لم ترد تقرير مؤكدة عن تفشي وباء الكوليرا."

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية ليست موجودة على الأرض في ماريوبول، لكنها ستعمل مع الشركاء لتقديم الدعم.

وفى وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أن الحرب في أوكرانيا لا تزال تُلحق خسائر في الأرواح، ونقلا عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه حتى اخر احصائية قُتل 4,253 رجلا وامرأة وطفلا، بينما أصيب أكثر من خمسة آلاف شخص بجراح.

وأضاف الناطق الرسمي، ستيفان دوجاريك، من المقرّ الدائم بنيويورك، إن نصف هؤلاء الضحايا في دونيتسك وإقليم لوهانسكا، حيث يدور حاليا أعنف قتال.

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة تواصل الأمم المتحدة، إلى جانب شركائها في أوكرانيا، الوصول إلى المزيد من الأشخاص بالمساعدات الإنسانية حيث ساعدت الأمم المتحدة 7.8 مليون شخص في عموم البلاد.

وقال دوجاريك: "يتم تمويل النداء العاجل لأوكرانيا حاليا بأكثر من 72 في المائة، حيث تم تلقي 1.62 مليار دولار من المبلغ المطلوب وقدره 2.25 مليار دولار.