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الأرصاد توجه 6 نصائح عاجلة للمواطنين أبرزها ارتداء ملابس قطنية وغطاء للرأس

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:54 م
الأرصاد توجه 6 نصائح عاجلة للمواطنين أبرزها ارتداء ملابس قطنية وغطاء للرأس الطقس
كتب محمود راغب

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وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، 6 نصائح هامة وعاجلة للمواطنين، لمواجهة الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد من اليوم الأربعاء ،وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين، كما يلى:

1- الإكثار من تناول السوائل 
2- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة
3- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس
4- تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة فى ساعة الذروة من الساعة (12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا)
5- متابعة النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد يوميا 
6- ارتداء غطاء الرأس 
 
ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح مساء على السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء   :  القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 
 

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