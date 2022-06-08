اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:42 ص
الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. تعرف على التفاصيل الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية اعتبارا من اليوم حتى مطلع الأسبوع المقبل.
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ذلك يأتى بسبب تأثير منخفض الهند الموسمى الذى يؤثر على الشرق الأوسط ويمتد تأثيره لـ مصر.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد أن درجة الحرارة سجلت الساعة 8 صباحا على القاهرة 27 درجة مئوية. 
 
ويشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح مساء على السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء.. القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر


الموضوعات المتعلقة

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من التعرض للشمس.. فيديو

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:00 ص

الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجي للحرارة من اليوم والذروة بين الخميس والسبت

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:03 ص

صيف ساخن جدا.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة والحرارة تسجل 44 جنوبا.. والأرصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس وتنصح بـ"السوائل"

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:00 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة