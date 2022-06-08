الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. تعرف على التفاصيل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية اعتبارا من اليوم حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ذلك يأتى بسبب تأثير منخفض الهند الموسمى الذى يؤثر على الشرق الأوسط ويمتد تأثيره لـ مصر.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن درجة الحرارة سجلت الساعة 8 صباحا على القاهرة 27 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح مساء على السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء.. القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.