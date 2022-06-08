الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح مساء على السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24، قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.