اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ارتفاع تدريجي للحرارة من اليوم والذروة بين الخميس والسبت ولن تتجاوز 38 درجة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:03 ص
الأرصاد: ارتفاع تدريجي للحرارة من اليوم والذروة بين الخميس والسبت ولن تتجاوز 38 درجة الأرصاد الجوية
أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجات شديدة الحرارة متعودين عليها السنوات الماضية، لافتا إلى أن درجات الحرارة لن تتجاوز 38 درجة مئوية. 
 
وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه مع بداية دخول امتدادات منخفض الهند الموسمي، والذي يؤثر على دول الخليج وبلاد الشام، ووصلت درجات الحرارة وتخطت 50 درجة مئوية في بعض دول الخليج، ولوجود البحر المتوسط في شمال مصر يعمل على تلطيف الكتل الهوائية قبل دخولها إلى مصر، وهذه الموجة تكون حدتها أقل من دول الخليج.
 
وأشار عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه تبدأ درجات الحرارة الارتفاع اليوم، الأربعاء، والذروة ما بين يومي الخميس والسبت.

الأرصاد

الطقس

درجات الحراره

الخليج

موجه حاره


الموضوعات المتعلقة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس على مدار الأسبوع الجارى.. فيديو

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:32 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.. الصين تطلق المركبة الفضائية "شنتشو - 14".. الأرصاد الجوية الفرنسية ترفع حالة الطوارئ للمستوى البرتقالى

الأحد، 05 يونيو 2022 12:00 م

الأرصاد الجوية الفرنسية ترفع حالة الطوارئ للمستوى البرتقالى بعموم البلاد

الأحد، 05 يونيو 2022 09:09 ص

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس على مدار الأسبوع الجارى.."فيديو"

السبت، 04 يونيو 2022 01:43 م

الأرصاد الجوية لـ"صباح الخير يا مصر": نشهد أجواء حارة خلال طقس اليوم.. فيديو

السبت، 04 يونيو 2022 10:00 ص

"اليوم السابع" داخل مركز رادارات الطقس بهيئة الأرصاد الجوية.. 3 رادارات تغطى أغلب أنحاء الجمهورية.. ترصد الحالة الجوية بالمناطق الساحلية والدلتا والقاهرة.. تتتبع حالات الطقس السيئ وتحدد أماكن الأمطار.. صور

الإثنين، 30 مايو 2022 11:00 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة