الأرصاد: ارتفاع تدريجي للحرارة من اليوم والذروة بين الخميس والسبت ولن تتجاوز 38 درجة

أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجات شديدة الحرارة متعودين عليها السنوات الماضية، لافتا إلى أن درجات الحرارة لن تتجاوز 38 درجة مئوية.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه مع بداية دخول امتدادات منخفض الهند الموسمي، والذي يؤثر على دول الخليج وبلاد الشام، ووصلت درجات الحرارة وتخطت 50 درجة مئوية في بعض دول الخليج، ولوجود البحر المتوسط في شمال مصر يعمل على تلطيف الكتل الهوائية قبل دخولها إلى مصر، وهذه الموجة تكون حدتها أقل من دول الخليج.

وأشار عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه تبدأ درجات الحرارة الارتفاع اليوم، الأربعاء، والذروة ما بين يومي الخميس والسبت.