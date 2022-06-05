غداً.. فصل التيار الكهربائى عن 18 قرية بكفر الشيخ لإجراء أعمال الصيانة

كفر الشيخ محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن 18 قرية وتوابعها ومواقع بكفر الشيخ، ومطوبس، والحامول، والرياض، ودسوق، غداً الاثنين، الموافق 6 يونيو 2022، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة التاسعة والربع حتى الساعة الثالثة عصراً.

وكشفت أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المعراج غرب كفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرية محلة موسى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر العري جنوب دسوق، وتتأثر بعملية كفر العرب والقبايل، كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية 1 ويتأثر بعملية الفصل مجلس قروي الوزارية ومحطة مياه بقلولة.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الثروة السمكية بالحامول، ويتأثر بالفصل المرور و مزارع الثروة السمكية بالحامول، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الشاعر بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل عزبة العاشر ورافع مياهه السعداء.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات لزرع الأعمدة، وهي مغذي الجمعية والبرانية والساحل بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل أرض الجمعية والبرانيةوتوابعها،وأبو دونيا،ومعدية مهدي والبرانية والسخاينة.