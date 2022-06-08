اليوم السابع
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اعتقال مسلح بالقرب من منزل قاضى المحكمة العليا الأمريكية كافانو

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:12 م
اعتقال مسلح بالقرب من منزل قاضى المحكمة العليا الأمريكية كافانو قاضى المحكمة العليا الأمريكية بريت كافانو
كتب محمد جمال

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أكد متحدثة باسم المحكمة الأمريكية العليا أن السلطات اعتقلت رجلاً مسلحاً، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بالقرب من منزل قاضي المحكمة العليا بريت كافانو، وقالت المتحدثة باتريشيا مكابى إنه فى حوالى الساعة 1:50 من صباح الأربعاء ألقى القبض على رجل بالقرب من منزل القاضى كافانو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
 
 
وكان الرجل مسلحاً ووجه تهديدات سابقة للقاضى كافانو، وتم نقل المعتقل إلى منطقة شرطة مقاطعة مونتجومرى الثانية.
 
 
يشار إلى أن القاضي كافانو تم ترشيحه من جانب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب، ورافق تعيينه لغط كبير بسبب مزاعم عن تحرش جنسي قام به القاضي أثناء المرحلة الثانوية.
 

أمريكا

كافانو

المحكمة العليا الأمريكية

بريت كافانو


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