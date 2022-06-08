استمرار طرح شهادة بنك ناصر بعائد 15% سنويا

كتب مدحت وهبة

يستمر بنك ناصر الاجتماعي فى طرح شهادة ادخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا، حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية والاستمرار فى سياسته نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لتنشيط الفكر الإداري.

وتبلغ قيمة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك، مؤكدا أنه في ضوء الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة، خاصة ذوي الفضل من كبار السن بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالي ولتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنة، وتوفير حياة كريمة وتقديم كل أنواع الدعم لهم تقرر زيادة العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات آجال 3 سنوات بعائد 15.25% سنويا و 14.25% شهريا.

كما تقرر الإبقاء على أسعار التمويلات النقدية كما هي بدون تعديل، ويقدم البنك مجموعة متنوعة من التمويلات باسم "حاضر"، والتي دائما حاضرة وموجودة بقوة لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة، وتعد التمويلات الشخصية من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك التى تلبى مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي لموظفي القطاع العام والخاص وموظفي البنوك وأصحاب المعاشات بشروط ميسرة، بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير على العملاء فى أمورهم الحياتية، بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل.