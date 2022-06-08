استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية.. اتبع 6 خطوات

كتب عبد الرحمن سيد

حدد قطاع الأحوال المدنية العديد من الإجراءات التى يتم إتباعها المواطنين للحصول على بدل فاقد البطاقة الشخصية التى تتبع لإصدار بطاقة الرقم القومى بدل الفاقد وتتضمن الإجراءات المطلوبة:

1- تحرير محضر بقسم الشرطة عن فقد المتعلقات ومنها البطاقة الشخصية (فى حالة فقد البطاقة)

2- التوجه الى الأحوال المدنية التابع لها

3- شراء النموذج واستيفاء البيانات واعتماده من جهة العمل وارفاق المستندات المطلوبة مع الاستمارة فى حالة تغير محل الاقامة أو الوظيفية أو الحالة الاجتماعية

4- تقديم الطلب للموظف المختص واطلاعه على محضر الفاقد

5- القيام بالتصوير امام الموظف المختص

6- الحصول على ايصال استلام فى الموعد المحدد

وتشهد الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.