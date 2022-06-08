إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على الصحراوى الشرقى القديم ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل أمام محطة كهرباء غياضة الشرقية بمركز ببا جنوب بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.



تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سيارتين ربع نقل أمام محطة كهرباء غياضة الشرقية بمركز ببا مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم عبدالوهاب إبراهيم أحمد 22سنة، سائق، مصاباً بكدمات بالوجه واشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد عارف عبدالله، 35 سنة، مندوب مبيعات مصاباً باشتباه كسر بالقدم الأيمن، وصبحي أحمد نايل 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم الأيمن، حسام مبروك محمد حسين 38 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالمخ، وهلال مبروك محمد حسين، 35 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.



تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.



