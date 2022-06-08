اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق فى حريق أعلى منزل بكفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:14 م
إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق فى حريق أعلى منزل بكفر الشيخ.. صور اخماد الحريق
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب 5 أشخاص باختناق بسبب نشوب حريق بكمية من "القش" أعلى منزل بعزبة دخيل التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، لمتابعة أثار الحريق وإخماده.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة بنشوب حريق في "قش" أعلى منزل بعزبة دخيل التابعة لمركز فوه، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق، وسيارات الاسعاف، وانتقل  اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، لمتابعة آثار الحريق واخماده، بتوجيهات من محافظ كفر الشيخ، وقوة من شرطة مركز فوه، تم إخماد الحريق، وجرى نقل المصابين الـ5 بحالات اختناق بسيط لمستشفى فوه للتأمين الصحي، وتم إخطار التضامن الاجتماعي لبحث الحالات وصرف الإعانات اللازمة لهم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة 5 أشخاص باختناق بسيط، وهم: عبد الله حميد مكاوي، 27سنة، وأحمد إبراهيم شعير 21سنة، ورئيفة الشيمي، 35سنة، وسعاد فتحي عبد العاطي، 27سنة، وآمال حامد زين، 27سنة، وجميع الحالات مستقرة وتحت العلاج والملاحظة.

 

اثار الحريق
اثار الحريق

 

اخماد الحريق
اخماد الحريق

 

رئيس المدينة يتابع اخماد الحريق
رئيس المدينة يتابع اخماد الحريق

 

رئيس مدينة فوه يتابع اثار الحريق
رئيس مدينة فوه يتابع اثار الحريق

 

رئيس مدينة مطوبس يتابع اعمال اخماد الحريق
رئيس مدينة مطوبس يتابع اعمال اخماد الحريق

 

سيارات الدفاع المدني تخمد النيران
سيارات الدفاع المدني تخمد النيران

 

عملية اخماد الحريق
عملية اخماد الحريق

 


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