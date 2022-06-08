محافظ كفر الشيخ يعلن موافقة مجلس الوزراء على إقامة مشروعات خدمية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن سعادته لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الخاصة بمشروعات، فوافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1857.91 فدان بناحية مطوبس، لصالح محافظة ،لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص قطعتي أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما في أنشطة الاستزراع السمكي، الأولى بمساحة 2857.51 فدان، والثانية بمساحة 6193.91 فدان.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة المقاولون العرب "فرع شمال الدلتا" للقيام بأعمال مشروع ترميم وإنشاء وإعادة تأهيل قصر الملك فؤاد والأرض المحيطة به، ليكون مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للآثار.