إصابة شخص فى انهيار سقف عقار بحى الجمرك فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد حى الجمرك بالإسكندرية، انهيار سقف عقار رقم 26 شارع سلامة موسى، أمام مسجد المنايا، ما أدى إلى إصابة شخص كان بالعقار.

وتلقى حى الجمرك بلاغا بانهيار سقف عقار وانتقل إلى موقع العقار الدفاع المدنى وضباط قسم اللبان، ولجنة من الحى .