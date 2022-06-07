اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تشكيل لجنة هندسية لإزالة الأجزاء الخطرة فى عقار الإسكندرية المنهار

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:29 ص
تشكيل لجنة هندسية لإزالة الأجزاء الخطرة فى عقار الإسكندرية المنهار جانب من الانهيار
الإسكندرية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر حى الجمرك بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار خالٍ من السكان بشارع الشيخ جنيد بمنطقة الجمرك، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية بين المواطنين وإزالة الأجزاء الخطرة.
 
كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات حى الجمرك يفيد بوقوع انهيار أجزاء من العقار رقم 11 الكائن بشارع الشيخ جنيد بمنطقة الجمرك ووجود أجزاء عالقة فى العقار تهدد حياة المارة أسفل العقار.
 
على الفور توجهت لجنة من إدارة حى الجمرك رفقة الأجهزة الأمنية المعنية ورجال الحماية المدنية، إلى موقع الحادث لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة الأجزاء الخطر بعقار بحى الجمرك، وذلك بناءً على تعليمات صادرة من الدكتورة رباب مدنى رئيس حى الجمرك.
 
وقالت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى الجمرك إنه تم توجيه الإدارات المعنية فى الحى إلى العقار محل الواقعة بنطاق حى الجمرك، وتبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 91 لسنة 92، وجارٍ العرض علي لجنة العقارات الآيلة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية في الواقعة مع إزالة الأجزاء الخطرة من العقار حفاظا علي حياة المارة.

محافظة الإسكندرية

إنهيار

عقار

حي الجمرك

الأجزاء

الخطرة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة