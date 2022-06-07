تشكيل لجنة هندسية لإزالة الأجزاء الخطرة فى عقار الإسكندرية المنهار

الإسكندرية - فريق المحافظات

قرر حى الجمرك بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار خالٍ من السكان بشارع الشيخ جنيد بمنطقة الجمرك، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية بين المواطنين وإزالة الأجزاء الخطرة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات حى الجمرك يفيد بوقوع انهيار أجزاء من العقار رقم 11 الكائن بشارع الشيخ جنيد بمنطقة الجمرك ووجود أجزاء عالقة فى العقار تهدد حياة المارة أسفل العقار.

على الفور توجهت لجنة من إدارة حى الجمرك رفقة الأجهزة الأمنية المعنية ورجال الحماية المدنية، إلى موقع الحادث لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة الأجزاء الخطر بعقار بحى الجمرك، وذلك بناءً على تعليمات صادرة من الدكتورة رباب مدنى رئيس حى الجمرك.

وقالت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى الجمرك إنه تم توجيه الإدارات المعنية فى الحى إلى العقار محل الواقعة بنطاق حى الجمرك، وتبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 91 لسنة 92، وجارٍ العرض علي لجنة العقارات الآيلة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية في الواقعة مع إزالة الأجزاء الخطرة من العقار حفاظا علي حياة المارة.