إحالة أوراق الأم المتهمة بقتل طفلها بمساعدة آخر فى الغربية للمفتى

وأكدت نيابة مركز المحلة، أن والدة الطفل "مازن" صاحب الـ 3 سنوات، والذي قتل على يديها وعشقيها، كانت ترغب في التخلص من الطفل قائلة "ارموه مش عوزاه ده ابن حرام"، وأنها قررت التخلص من الطفل مع عشقيها من أجل الاستمتاع بحياتهما الشهوانية، وأنهما قاما بالتعدي عليه بالضرب المبرح واطفاء السجائر في جسده، وإجباره على شرب السجائر.

جاء ذلك أثناء مرافعة النيابة العامة أمام هيئة محكمة جنايات المحلة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار السيد محمود شكر رئيس الدائرة وعضوية المستشار ابراهيم حسين صقر، المستشار حسام محمد عبد الباسط ، المستشار محمد صلاح الدين داود، المستشار محمد فتحي رئيس النيابة ، محمد سمير وكيل النيابة ، سمير ممتاز سكرتير الجلسة.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين كان لديهما سبق الإصرار والتعمد على التخلص من الطفل، وأن المتهمة "والدة الطفل مازن"، قيدت رجل طفلها بيديها من أجل عدم المقاومة أثناء قيام المتهم الأول بهتك عرضه، وتبين أن الطفل مصاب بـ 3 إصابات في فتحة الشرج، وهو ما كشف عنه تقرير الطب الشرعي أثناء تشريح الجثة.

وطالبت النيابة العامة، بالإعدام للمتهمين، لعله يكون كفارة لهما عن هذا الجرم، وتهدأ روح هذا الطفل البرئ الذي تطوف داخل أرجاء قاعة المحكمة، "من لا يرحم لا يرحم"، مضيفة: "ستنال العقاب في الدنيا وفي الآخرة، متسائلة كيف تواجهين ابنك يوم القيامة؟".

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بوفاة طفل يدعى «مازن .م»، مقيم في منزل سكني بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة، وأن وراء الواقعة " م.ن، 32 سنة" ، ربة منزل وعشيقها " ن.د، 33 سنة، وتم ضبطهما وأنهما قاما بالاعتداء عليه بالضرب، والاعتداء بدنيا على يدي عشيق الأم والتي تزوجها عرفيا خلال 8 أشهر الماضية الأمر الذي نتج عنه تدهور الحالة الصحية للطفل ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده.